Их ждали дома. На Каспии ветер унес в открытое море 14 казахстанских военнослужащих
В Казахстане завершили поиски после гибели военных на Каспии
Каспий забрал жизни 14 казахстанских военнослужащих. Во время учений погода внезапно ухудшилась и ветер унес их в открытое море. Главное о трагедии и поисковой операции собрал 360.ru.
Внезапные порывы ветра. Военных унесло в море
В Мангистауской области 24 сентября проходили учения Военно-морских сил Казахстана. Военнослужащие выполняли учебно-боевую задачу на побережье Каспийского моря, когда погода резко ухудшилась и усилился ветер.
По данным пресс-службы Минобороны Казахстана, в открытое море унесло 17 человек. Троих удалось спасти, 14 погибли. Одного из спасенных доставили в больницу.
Сотни спасателей и авиация. Поиски шли круглосуточно
К спасательной операции подключились подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Пограничной службы КНБ, МВД и местные власти.
В поисковой операции участвовали 252 человека, 37 военных водолазов, 14 судов и катеров, 34 единицы наземной техники и более 20 воздушных судов, включая четыре вертолета. Спасатели обследовали акваторию, берег и прилегающие территории.
Троих военнослужащих нашли живыми. Поиски еще двоих продолжались до утра: около 09:15 спасатели обнаружили тела сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы. После этого Министерство обороны объявило о завершении операции.
По факту гибели военнослужащих возбудили уголовное дело. По подозрению в халатности и нарушении правил судовождения задержали пять офицеров Министерства обороны. Семьям погибших пообещали оказать материальную и психологическую помощь.
Скорбный список. Близкие пытались сломать ворота части после сообщения о погибших
У подъезда к воинскому подразделению собрались родные военнослужащих. На коротком видео с места командир зачитывал имена погибших — и с каждым новым именем в толпе усиливались крики и плач.
Матери звали сыновей, не веря услышанному. Отцы молча били по закрытым створкам, пытаясь сломать ворота и ворваться внутрь: глухие мощные удары стали единственным способом выплеснуть горе.
За воротами — часть, рядом — близкие, которым осталось только ждать и слушать. Эти кадры трудно смотреть: в них нет громких слов, только чужая боль, внезапно ставшая общей.
«До возвращения домой оставалось восемь дней». В соцсетях близкие вспомнили погибших
После завершения поисков казахстанские соцсети наполнились фотографиями и видео военнослужащих. Родные, друзья и знакомые рассказывали о последних разговорах, ожидании встречи и планах погибших, сообщило ИА «NewTimes.kz».
Одна из пользовательниц написала об Акжайыке Гилаже. Он был одноклассником ее младшего брата и должен был скоро вернуться домой.
«До возвращения домой оставалось восемь дней <…> Неужели все это останется без ответа?», — написала она.
Близкие Азамата Мадихана вспомнили, что он считал дни до возвращения со службы.
«Ты в наших сердцах. Ты считал дни до возвращения домой, говорил: „Скоро, совсем немного осталось, брат, приеду“», — написал пользователь.
В соцсетях опубликовали видео Дастана Бегея с маленькой племянницей: девочка тянулась к нему и целовала через окно, а он улыбался в ответ. Пользователей тронула фраза, которую он написал незадолго до гибели.
«Я ушел к морю», — прокомментировал мужчина.
Среди погибших был и 20-летний спортсмен Сержан Аяпберген. До службы в армии он занимался самбо и дзюдо, становился призером чемпионата Казахстана и завоевывал награды на международных турнирах.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура. Российский лидер Владимир Путин направил ему слова соболезнования, а также попросил передать их родным и близким жертв. Он подчеркнул, что в России разделяют их боль.