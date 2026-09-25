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25 сентября 2026 21:00 Их ждали дома. На Каспии ветер унес в открытое море 14 казахстанских военнослужащих В Казахстане завершили поиски после гибели военных на Каспии Фото: Li Renzi/XinHua/Global look press / www.globallookpress.com Мир

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Каспий забрал жизни 14 казахстанских военнослужащих. Во время учений погода внезапно ухудшилась и ветер унес их в открытое море. Главное о трагедии и поисковой операции собрал 360.ru.

Внезапные порывы ветра. Военных унесло в море В Мангистауской области 24 сентября проходили учения Военно-морских сил Казахстана. Военнослужащие выполняли учебно-боевую задачу на побережье Каспийского моря, когда погода резко ухудшилась и усилился ветер. По данным пресс-службы Минобороны Казахстана, в открытое море унесло 17 человек. Троих удалось спасти, 14 погибли. Одного из спасенных доставили в больницу.

Фото: Li Renzi/XinHua/Global Look Press / www.globallookpress.com

Сотни спасателей и авиация. Поиски шли круглосуточно К спасательной операции подключились подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Пограничной службы КНБ, МВД и местные власти. В поисковой операции участвовали 252 человека, 37 военных водолазов, 14 судов и катеров, 34 единицы наземной техники и более 20 воздушных судов, включая четыре вертолета. Спасатели обследовали акваторию, берег и прилегающие территории. Троих военнослужащих нашли живыми. Поиски еще двоих продолжались до утра: около 09:15 спасатели обнаружили тела сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы. После этого Министерство обороны объявило о завершении операции. По факту гибели военнослужащих возбудили уголовное дело. По подозрению в халатности и нарушении правил судовождения задержали пять офицеров Министерства обороны. Семьям погибших пообещали оказать материальную и психологическую помощь.

Фото: Li Renzi/XinHua/Global Look Press / www.globallookpress.com

Скорбный список. Близкие пытались сломать ворота части после сообщения о погибших У подъезда к воинскому подразделению собрались родные военнослужащих. На коротком видео с места командир зачитывал имена погибших — и с каждым новым именем в толпе усиливались крики и плач. Матери звали сыновей, не веря услышанному. Отцы молча били по закрытым створкам, пытаясь сломать ворота и ворваться внутрь: глухие мощные удары стали единственным способом выплеснуть горе. За воротами — часть, рядом — близкие, которым осталось только ждать и слушать. Эти кадры трудно смотреть: в них нет громких слов, только чужая боль, внезапно ставшая общей.

Фото: Li Renzi/XinHua/global look press / www.globallookpress.com