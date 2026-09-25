Офицеры Минобороны Казахстана стали подозреваемыми в гибели солдат на учениях

В Казахстане задержали пять должностных лиц Минобороны после гибели военных на учениях на Каспии. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Среди задержанных — начальник штаба, первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами. Также в изолятор временного содержания в Актау поместили двух командиров воинских частей, командиров роты морской пехоты и катера.

По версии следствия, ЧП произошло в 43 километрах от Актау. При высадке личного состава с катера «Кайсар» в плохую погоду военных унесло в море. В акватории оказались 17 человек, обнаружили 14 тел, троих спасли.

Задержанных подозревают в халатности и нарушении правил кораблевождения. Следствие изучает, как принимались решения, соблюдались ли требования безопасности и учитывалась ли погода. Общенациональный траур в стране объявлен 25 сентября.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву после этого случая.