Токаев назначил нового главу Минобороны Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айдоса Мырзахметова министром обороны республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

До назначения Мырзахметов командовал Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана. На эту должность он заступил в январе 2024 года.

Ранее в воскресенье Токаев освободил от должности министра обороны Даурена Косанова после гибели военнослужащих во время учений на Каспии.

В Мангистауской области 24 сентября 17 военнослужащих унесло в море из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра. Четырнадцать из них погибли, троих удалось спасти.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело, для выяснения обстоятельств создали правительственную комиссию. В рамках расследования правоохранительные органы задержали пятерых сотрудников Министерства обороны.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с ЧП.