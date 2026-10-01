Таинственная гибель королевы красоты всколыхнула Индию

В индийском штате Мадхья-Прадеш нашли мертвой 30-летнюю модель и инфлюенсера Нидхи Тивари. Полиция города Морва начала расследование обстоятельств ее гибели, сообщил сайт Need to Know .

Накануне девушка поссорилась с кем-то по телефону. После этого она заперлась в своей спальне и отказалась от ужина. На следующее утро Тивари не вышла, родственники вызвали полицию.

Правоохранителям пришлось взломать дверь. Внутри они нашли тело женщины без признаков жизни.

За несколько часов до этого Тивари опубликовала в соцсетях пост с рассуждениями о любви к себе и поиске гармонии. Что именно стало причиной ее смерти, пока неизвестно.

Нидхи Тивари была очень популярна в Индии. На ее соцсети подписаны более 1,6 миллиона человек. В 2024 году она завоевала титул «Мисс Прекрасная Индия».

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