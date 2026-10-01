360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Таинственная гибель королевы красоты всколыхнула Индию

    Королеву красоты Индии Тивари нашли мертвой в закрытой изнутри комнате

    Фото: РИА «Новости»

    В индийском штате Мадхья-Прадеш нашли мертвой 30-летнюю модель и инфлюенсера Нидхи Тивари. Полиция города Морва начала расследование обстоятельств ее гибели, сообщил сайт Need to Know.

    Накануне девушка поссорилась с кем-то по телефону. После этого она заперлась в своей спальне и отказалась от ужина. На следующее утро Тивари не вышла, родственники вызвали полицию.

    Правоохранителям пришлось взломать дверь. Внутри они нашли тело женщины без признаков жизни.

    За несколько часов до этого Тивари опубликовала в соцсетях пост с рассуждениями о любви к себе и поиске гармонии. Что именно стало причиной ее смерти, пока неизвестно.

    Нидхи Тивари была очень популярна в Индии. На ее соцсети подписаны более 1,6 миллиона человек. В 2024 году она завоевала титул «Мисс Прекрасная Индия».

    Ранее в США 57-летний пассажир застрял в дверях метро и погиб.

    Читайте также

    Полиция Британии задержала пять человек около используемой США авиабазы

    Anna Ross

    «За нами не станет». Лавров напомнил о словах Путина про нападение Европы

    Michael Kappeler/dpa

    Число погибших казахстанских военных на Каспии достигло 14

    Путин снял с должности посла России во Франции и Монако Алексея Мешкова

    Александр Вучич выразил надежду на разговор с Путиным после встречи с Лавровым

    Yurii Rylchuk

    Лавров иронично ответил на позицию ООН по Крыму и Донбассу

    «Тяжелый удар». Мерц дал оценку вылету ХДС из регионального парламента

    IMAGO/Andreas Gora

    Медведчук заявил, что Чехия и Словакия встраиваются в украинский конфликт

    Еще один рейс из Дубая в Тель-Авив развернулся и стал возвращаться в ОАЭ

    Американские военные едва не начали ядерную войну из-за ошибки чат-бота

    US Navy/via Globallookpress.com

    Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии

    Зеленский выступил на ГА ООН при полупустом зале

    Ukraine Presidents Office/Keystone Press Agency