Полиция Британии задержала пять человек около используемой США авиабазы

Полиция британского Глостершира задержала пять человек возле авиабазы Фэрфорд, которую использует армия США. Об этом сообщило издание Sky News .

По данным полиции, задержанных подозревают в нарушении закона о взрывчатых веществах.

В районе деревни Уэлфорд объявили чрезвычайную ситуацию и эвакуируют жителей нескольких домов. На месте работают саперы, они осматривают машины. По данным издания, туда прибыли около 30 автомобилей экстренных служб.

В досуговом центре, куда перевели жителей, отменили все мероприятия, запланированные на 27 сентября. Полиция назвала произошедшее серьезным инцидентом и заявила, что ситуация под контролем.

Авиабазу Фэрфорд используют ВВС США для операций против Ирана. Британия разрешила американским военным применять ее для ударов по иранским объектам.

Ранее Иран неоднократно атаковал американские военные базы в различных странах. Так, в начале сентября Тегеран нанес удар по базам в ОАЭ и Бахрейне.