Американские военные едва не начали ядерную войну из-за ошибки чат-бота

CNN: ошибочный отчет ИИ едва не привел США к конфликту с Китаем

Американские военные едва не начали операцию против китайского судна на Ближнем Востоке из-за ошибочного отчета, подготовленного с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил телеканал CNN .

По данным телеканала, доклад был «полностью ложным», но при этом едва не привел к войне. Речь идет о ситуации, сложившейся весной на пике боевых действий США против Ирана.

Аналитик запросил у чат-бота разведывательные данные по грузовой ведомости судна, полученные от Командования специальных операций США в Тихоокеанском регионе. Бот смешал информацию из открытых источников с разведданными и пришел к ложному выводу о грузе.

Отчет содержал сведения о якобы перевозке компонентов для ядерной программы. Не уточняется, какое именно судно попало под подозрение, но подчеркивается, что операция могла перерасти в вооруженный конфликт между США и Китаем.

Лишь перед началом запланированной операции официальные лица более детально изучили отчет и обнаружили, что он был создан при помощи искусственного интеллекта.

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