В США 57-летний пассажир застрял в дверях метро и погиб

Американец Яв Боахене застрял в дверях метро и не выжил. Об этом написало издание The New York Times .

57-летнего пострадавшего нашли на рельсах в бессознательном состоянии, шансов спасти его уже не было.

Рюкзак мужчины застрял в дверях вагона, но машинист ничего не заметил и продолжил путь. Электропоезд протащил пассажира несколько метров и ударил о столб.

В Управлении городского транспорта (MTA) подчеркнули, что в метро установили специальные датчики, которые должны предотвращать подобные инциденты. Полиция расследует все обстоятельства происшествия.

Ранее четыре человека попали в больницу после взрыва аккумулятора мопеда в Петербурге