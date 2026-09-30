В США 57-летний пассажир застрял в дверях метро и погиб
Американец Яв Боахене застрял в дверях метро и не выжил. Об этом написало издание The New York Times.
57-летнего пострадавшего нашли на рельсах в бессознательном состоянии, шансов спасти его уже не было.
Рюкзак мужчины застрял в дверях вагона, но машинист ничего не заметил и продолжил путь. Электропоезд протащил пассажира несколько метров и ударил о столб.
В Управлении городского транспорта (MTA) подчеркнули, что в метро установили специальные датчики, которые должны предотвращать подобные инциденты. Полиция расследует все обстоятельства происшествия.
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