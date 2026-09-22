Александр Вучич выразил надежду на разговор с Путиным после встречи с Лавровым

Сербский президент Александр Вучич заявил, что рассчитывает на телефонную беседу с российским президентом Владимиром Путиным после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом он заявил в видеообращении в Instagram*.

«Увидите — сейчас увижусь в Нью-Йорке с Сергеем Лавровым. После этого хотел бы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — сказал он.

Выступление Вучича на ГА ООН пройдет завтра. Россию во время Недели высокого уровня Генассамблеи ООН представит Лавров. Он выступит 26 сентября.

Ранее директор Департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил, что Лавров встретится с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.