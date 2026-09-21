«Тяжелый удар». Мерц дал оценку вылету ХДС из регионального парламента

Результат Христианско-демократического союза на выборах в парламент земли Мекленбург — Передняя Померания стал драматичным и беспрецедентным. Об этом на пресс-конференции заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Политик назвал итоги выборов тяжелым ударом, последствия которого будут ощущать еще очень долго.

«Для ХДС в Германии это драматичный и беспрецедентный результат: мы не смогли преодолеть пятипроцентный избирательный барьер, и целая фракция покидает земельный парламент. Нам нужно тщательно проанализировать итоги», — подчеркнул политик.

Мерц добавил, что его личность также повлияла на итоги голосования, и связал результат с масштабными изменениями политической системы.

Выборы в ландтаг Мекленбурга — Передней Померании состоялись 20 сентября. ХДС получил 4,9% голосов и не преодолел пятипроцентный барьер впервые в истории.