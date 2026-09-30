Еще один рейс из Дубая в Тель-Авив развернулся и стал возвращаться в ОАЭ

Летевший из Дубая в Тель-Авив борт развернулся и стал возвращаться в ОАЭ

Самолет, который летел из Дубая в Тель-Авив, развернулся на середине пути и стал возвращаться в ОАЭ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Сейчас борт находится в небе над Саудовской Аравией.

Ранее стало известно, что самолет, который следовал из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате и исчез со связи. На борту находились около 180 пассажиров. По информации израильского СМИ Kann, код тревоги активировали из-за драки между пилотами. Борт успешно приземлился в Саудовской Аравии.

Авиакомпания FlyDubai подтвердила данные о драке пилотов в самолете. Генеральное консульство РФ в Дубае опровергло сообщения о том, что один из летчиков — гражданин России. По предварительным данным, на борту вообще не было россиян.