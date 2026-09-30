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    США ужесточили санкции против Кубы

    Фото: РИА «Новости»

    Соединенные Штаты ввели масштабные санкции против Кубы. Новые рестрикции вступают в силу 30 сентября, сообщил Минфин США.

    Новые санкции включают введение вторичных ограничений для иностранных банков за проведение транзакций с лицами из санкционного списка США, а также заморозку счетов кубинских предпринимателей. США запретили финансовым организациям открывать и обслуживать счета бизнесменов с Кубы.

    Также Соединенные Штаты запретили проводить на острове конференции. Американцам теперь запрещено не только организовывать, но и посещать проходящие на Кубе конференции. Новые санкции отменяют групповые образовательные поездки в рамках гуманитарного обмена, а оставшиеся учебные визиты переводят под жесткий контроль аккредитованных американских организаций.

    В августе президент США Дональд Трамп продлил действие торгового эмбарго против Кубы на год. По словам американского президента, этот шаг отвечает национальным интересам.

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    Nelvin C.Cepda/ZUMAPRESS.com