США ужесточили санкции против Кубы

Новые санкции включают введение вторичных ограничений для иностранных банков за проведение транзакций с лицами из санкционного списка США, а также заморозку счетов кубинских предпринимателей. США запретили финансовым организациям открывать и обслуживать счета бизнесменов с Кубы.

Также Соединенные Штаты запретили проводить на острове конференции. Американцам теперь запрещено не только организовывать, но и посещать проходящие на Кубе конференции. Новые санкции отменяют групповые образовательные поездки в рамках гуманитарного обмена, а оставшиеся учебные визиты переводят под жесткий контроль аккредитованных американских организаций.

В августе президент США Дональд Трамп продлил действие торгового эмбарго против Кубы на год. По словам американского президента, этот шаг отвечает национальным интересам.