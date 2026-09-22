МИД анонсировал встречу Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке

Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретятся 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор Департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов в преддверии участия делегации России во главе с министром в Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

«Насколько мне известно, встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио запланирована на 23 сентября», — сказал он.

Говоря о вероятных двусторонних встречах министра с другими западными представителями, Логвинов отметил, что при поступлении соответствующих запросов, в том числе от Запада, Россия рассмотрит их с учетом графика пребывания Лаврова в Нью-Йорке.

«От встреч мы никогда не отказывались», — объяснил он.

Во вторник в Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На протяжении недели около 130 мировых лидеров будут обсуждать конфликты на Ближнем Востоке и Украине, споры вокруг ИИ и будущее самой ООН. Общие прения пройдут с 22 по 26 сентября и закончатся 28 сентября.