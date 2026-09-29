Казнь женщины состоится в Теннесси впервые за 200 лет

В штате Теннесси 30 сентября казнят 50-летнюю Кристу Пайк, осужденную за убийство одноклассницы в 1995 году. Об этом сообщила газета The Guardian .

Губернатор Билл Ли накануне отклонил прошение о помиловании женщины. Если Верховный суд не приостановит исполнение приговора, то Пайк станет первой казненной в Теннеси женщиной за 200 лет.

Криста совершила преступление в 18 лет — она вместе с парнем убила 19-летнюю Коллин Слеммер. На теле жертвы был вырезан сатанистский символ*.

В начале сентября в Египте к смертной казни приговорили известную телеведущую по делу о производстве и сбыте наркотиков. Такой же приговор получили еще 11 фигурантов.

*«Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России.