«Папа, я все верну». Трамп объяснил долг его сына российскому бизнесмену

Дональд Трамп — младший вернет деньги российскому предпринимателю Умару Кремлеву, который оплатил его свадебные торжества на Багамах. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, политика процитировало Reuters .

Поводом для разбирательств стало внимание журналистов к свадьбе Трампа-младшего. Репортеры пришли к выводу, что российский предприниматель якобы оплатил некоторые праздничные мероприятия на торжестве. Демократы в конгрессе запросили проверку.

Теперь же Трамп заявил, что лично поинтересовался у сына деталями этой истории.

«Он ответил мне: „Папа, я все верну“. Это было уже некоторое время назад, так что, насколько я знаю, он с ним расплачивается», — рассказал глава Белого дома.

Президент добавил, что сам не знаком с предпринимателем и не считает произошедшее чем-то серьезным.

Супруга Трампа-младшего Беттина также прокомментировала ситуацию в социальных сетях. Она назвала россиянина близким другом семьи и уточнила, что щедрый жест касался исключительно двух неформальных вечеринок после основного торжества, а не самой свадьбы.