Трамп на год продлил торговое эмбарго против Кубы

Президент США Дональд Трамп продлил действие торгового эмбарго против Кубы до 14 сентября 2027 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сборник официальных документов американского правительства.

Трамп объяснил, что это решение отвечает национальным интересам США. Действие торгового эмбарго против Кубы продлили еще на год.

Экономическое эмбарго Соединенных Штатов против островного государства действует с 1961 года. Тогда власти США разорвали с Кубой дипломатические отношения, отреагировав на национализацию американской собственности.

Во время президентства Барака Обамы были предприняты попытки по смягчению политики Вашингтона в отношении Гаваны, но спустя два года все сошло на нет с приходом Трампа к власти. В этом году глава Белого дома уже допустил возможность реализации на острове операции по смене руководства.

Этой весной генпрокуратура США выдала ордер на арест экс-президента и министра обороны Кубы Рауля Кастро, причем не исключили даже его похищения ради доставки в американский суд.