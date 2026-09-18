В Пакистане при взрыве у мечети погибли не менее 16 человек

Не менее 16 человек погибли и более 50 получили ранения в результате взрывов возле мечети в пакистанском городе Кохат. Об атаке сообщил телеканал Geo TV .

Среди погибших оказались пять сотрудников полиции. Начиненный взрывчаткой автомобиль протаранил ворота старого полицейского комплекса, после чего произошел взрыв и началась стрельба.

По данным полиции, вслед за первой атакой семь вооруженных боевиков проникли на территорию комплекса. Во время перестрелки произошел еще один взрыв смертника у здания специального подразделения полиции.

Правоохранители и сотрудники контртеррористического подразделения ликвидировали шестерых нападавших, включая смертника и снайпера.

В августе террорист подорвался при входе в полицейский участок в пакистанском городе Кабал. Погибли 14 человек, включая правоохранителей.