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    В Пакистане при взрыве у мечети погибли не менее 16 человек

    Не менее 16 человек погибли и более 50 получили ранения в результате взрывов возле мечети в пакистанском городе Кохат. Об атаке сообщил телеканал Geo TV.

    Среди погибших оказались пять сотрудников полиции. Начиненный взрывчаткой автомобиль протаранил ворота старого полицейского комплекса, после чего произошел взрыв и началась стрельба.

    По данным полиции, вслед за первой атакой семь вооруженных боевиков проникли на территорию комплекса. Во время перестрелки произошел еще один взрыв смертника у здания специального подразделения полиции.

    Правоохранители и сотрудники контртеррористического подразделения ликвидировали шестерых нападавших, включая смертника и снайпера.

    В августе террорист подорвался при входе в полицейский участок в пакистанском городе Кабал. Погибли 14 человек, включая правоохранителей.