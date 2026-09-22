Путин обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во вторник провели телефонный разговор. Стороны подтвердили намерение развивать двусторонние связи и обменялись оценками ситуации на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.

Отдельное внимание во время беседы уделили обстановке в зоне Персидского залива и ситуации в Йемене. В Кремле подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий и начала диалога при участии ООН.

Участники разговора отметили важность безопасного судоходства по международным водным путям региона, в том числе через Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы.

Путин и Аль Сауд выразили удовлетворение состоянием сотрудничества России и Саудовской Аравии в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Они договорились продолжать контакты на разных уровнях.

В ходе разговора российский президент поздравил саудовского наследного принца с приближающимся национальным праздником. Путин напомнил, что 100 лет назад Советский Союз стал первым иностранным государством, признавшим Саудовское Королевство.

Ранее Путин проинформировал президента ОАЭ о ситуации в зоне СВО.