США пригласили Владимира Путина на саммит G20
Рубио заявил, что США пригласили Путина на саммит G20 в Майами
Президента России Владимира Путина пригласили на саммит G20. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио по окончании встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, его слова привел ТАСС.
Саммит пройдет 14-15 декабря под Майами (штат Флорида).
«Мы пригласили президента Путина. <...> Мы надеемся, что он примет приглашение», – заключил Рубио.
Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке. Переговоры руководителей внешнеполитических ведомств проходили в закрытом режиме. Днем ранее Лавров прилетел в Америку, чтобы поучаствовать в 81-й сессии Генассамблеи ООН.
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