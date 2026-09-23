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    США пригласили Владимира Путина на саммит G20

    Рубио заявил, что США пригласили Путина на саммит G20 в Майами

    Фото: РИА «Новости»

    Президента России Владимира Путина пригласили на саммит G20. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио по окончании встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, его слова привел ТАСС.

    Саммит пройдет 14-15 декабря под Майами (штат Флорида).

    «Мы пригласили президента Путина. <...> Мы надеемся, что он примет приглашение», – заключил Рубио.

    Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке. Переговоры руководителей внешнеполитических ведомств проходили в закрытом режиме. Днем ранее Лавров прилетел в Америку, чтобы поучаствовать в 81-й сессии Генассамблеи ООН.

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