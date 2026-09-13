«Терпению конец». Орбан объявил о начале борьбы с новым правительством Венгрии

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о возвращении в политическую борьбу против правительства страны, возглавляемого Петером Мадьяром. Об этом он сообщил на открытии политического сезона в городе Кетче, сообщило РИА «Новости» .

Политик дал понять, что период выжидания завершился. Он призвал сторонников правых сил перейти к активному сопротивлению и выступить против курса нового кабинета министров. Орбан отметил, что они были терпеливы, возможно, даже больше, чем следовало.

«И мы были справедливы, учитывая то, как они себя вели, — возможно, даже больше, чем следовало. <…> Настало время национального сопротивления. Терпению конец, справедливому отношению конец, всем односторонним жестам конец. Нужно поднять перчатку и бороться», — сказал бывший премьер-министр.

Он утверждал, что его политические союзники добивались сохранения суверенитета Венгрии. Правительство партии «Тиса», по его мнению, намеревается усилить зависимость страны от Евросоюза и передать иностранному бизнесу ключевые отрасли национальной экономики.

«Колонизатора зовут Брюссель. <…> Деньги будут уходить из страны. Они разорят крупные венгерские компании и передадут их иностранцам», — предостерег Орбан.

Ранее действующий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт намерен добиваться от Евросоюза компенсаций за отказ от российских энергоносителей.