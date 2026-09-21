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    Захарова заявила о попытках Запада контролировать медиасферу других стран

    Фото: РИА «Новости»

    Запад пытается контролировать медиасферу не только у себя, но и за пределами своих государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на форуме, посвященном 65-летию ОАНА.

    По ее словам, Евросоюз без судебного решения позволяет себе блокировать вещание телеканалов и интернет-порталов в 27 странах, при этом в ЮНЕСКО не расценивают это как нарушение.

    «[Коллективное западное меньшинство] не только блокирует информацию в зоне своей юрисдикции, но и протягивает руки для того, чтобы модерировать контент на тех континентах, которым не принадлежит», — подчеркнула Захарова.

    Ранее официальный представитель МИД обвинила генсека ООН Антониу Гутерриша в поддержке антироссийской кампании по Буче.