Шохин раскрыл смысл введения временного управления в активах западных фирм

Передача российских активов западных компаний во временное управление должна показать Евросоюзу возможные последствия использования замороженных резервов. Об этом ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, в ЕС обсуждают варианты обращения с заблокированными российскими активами, в том числе находящимися под юрисдикцией Бельгии.

«На мой взгляд, сейчас решения такого рода связаны с демонстрацией того, что, если вы сделаете, у нас есть ответные меры. Это упреждающие сигналы. Но не похоже, что воспринимаются адекватно», — сказал Шохин.

Глава РСПП отметил, что европейские страны продолжат искать способы использовать замороженные российские активы. В таком случае Россия будет рассматривать ответные меры.

Ранее в СВР указали на планы ЕС создать новую структуру для воровства российских активов.