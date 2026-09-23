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    Шохин раскрыл смысл введения временного управления в активах западных фирм

    Шохин назвал ввод временного управления в активах упреждающим сигналом для ЕС

    Фото: РИА «Новости»

    Передача российских активов западных компаний во временное управление должна показать Евросоюзу возможные последствия использования замороженных резервов. Об этом ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

    По его словам, в ЕС обсуждают варианты обращения с заблокированными российскими активами, в том числе находящимися под юрисдикцией Бельгии.

    «На мой взгляд, сейчас решения такого рода связаны с демонстрацией того, что, если вы сделаете, у нас есть ответные меры. Это упреждающие сигналы. Но не похоже, что воспринимаются адекватно», — сказал Шохин.

    Глава РСПП отметил, что европейские страны продолжат искать способы использовать замороженные российские активы. В таком случае Россия будет рассматривать ответные меры.

    Ранее в СВР указали на планы ЕС создать новую структуру для воровства российских активов.