Лавров и Рубио встретились в Нью-Йорке

Глава МИД России Лавров встретился с госсекретарем США Рубио в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 сентября в Нью-Йорке встретился с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом в телеграм-канале сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

Она уточнила, что переговоры руководителей внешнеполитических ведомств проходят в закрытом режиме.

Днем ранее Лавров прилетел в США для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Со стороны России в мероприятиях также участвуют посол в США Александр Дарчиев, постпред при ООН Василий Небензя, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров и представитель МИД Мария Захарова.

Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов анонсировал, что Лавров 26 сентября выступит на Генассамблее ООН и даст пресс-конференцию.