Ограничения и другие действия ЕС могут воспрепятствовать осуществлению топливной сделки между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«То, что это может помешать, это безусловно», — сказал он, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле риски того, что Европа помешает соглашению новыми ограничительными мерами.

Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина за достигнутую договоренность по дизельному топливу. По его словам, благодаря этой сделке с Россией в США поступят большие объемы нефти и американцы получат необходимое топливо.

Также Трамп проигнорировал возмущение украинского лидера Владимира Зеленского из-за договоренностей с Россией. Глава киевского режима заявил, что его американский коллега проявил слабость, пойдя на соглашение с российской стороной.