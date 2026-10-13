Беспилотник-разведчик латвийских ВВС курсировал вдоль границ Белоруссии и России

Разведывательный беспилотник ВВС Латвии курсировал неподалеку от границ Белоруссии и России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

Беспилотник типа Penguin C UAS пролетел вдоль границы Латвии с Россией в сторону Белоруссии. Согласно полученным данным, дрон-разведчик в 00:55 по московскому времени летал в воздушном пространстве Латвии в районе села Робежники, которое находится в 31 километре от границы с Белоруссией.

Часть траектории представляла собой идеальные круги. Разведывательный беспилотник летал на высоте около одного километра. Агентство не сообщило, где находится пункт назначения БПЛА.

Латвийский МИД 7 октября заявил, что группа людей в масках проникла на территорию Латвии со стороны Белоруссии. Сначала группа пыталась пересечь границу вместе примерно с 20 нелегальными мигрантами, но пограничники не дали им попасть в страну.