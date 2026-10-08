Число погибших при крушении парома FiloJet на севере Кипра увеличилось до 27

Число жертв крушения быстроходного катамарана FiloJet, который затонул в конце августа недалеко от турко-кипрского города Кирения, выросло до 27. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унала Устеля.

«После сегодняшнего обнаружения число погибших в кораблекрушении возросло до 27, поиск оставшегося пропавшего без вести человека продолжается», — сказал он.

Устель отметил, что найденные останки отправили на экспертизу для идентификации.

В итоге поисковая операция, которая длится уже на протяжении 40 дней в зоне затонувшего парома, приближается к концу.

Катамаран FiloJet следовал 30 августа из Кирении в турецкий порт Ташуджу. Когда судно вышло в открытое море, то начало набирать воду и перевернулось. В итоге паром затонул на глубине 554 метра. На борту находились 267 человек, спасти удалось только 239 пассажиров.

Как отметили в посольстве России в Никосии, среди погибших при крушении FiloJet не было россиян.