Российское оружие назвали не имеющим конкурентов в мире

Российское оружие считается лучшим в мире и не имеющим аналогов. Об этом в комментарии ТАСС заявил посол Руанды в Москве Джозеф Нзабамвита.

Он подчеркнул, что российское оружие и военная техника занимают существенную долю в товарах, которые закупает его страна.

«У вас — лучшее оборудование в мире; можно сказать, что конкурентов у вас нет. Поэтому Руанда с гордостью использует российскую военную технику», — заявил Нзабамвита.

Угрозы западных стран не отпугнули государства Африки от покупки российского оружия и сотрудничества в военно-технической сфере. С таким заявлением по итогам второго саммита «Россия — Африка» выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что современные африканские политики помнят, что Россия сделала для их стран очень много хорошего и до сих пор благодарны за это.