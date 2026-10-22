Уязвимость PHP затронула 13 стран

ТАСС: в 13 странах ограничили доступ к госсайтам из-за уязвимости PHP

Власти как минимум 13 стран ограничили доступ к государственным сайтам после обнаружения критических уязвимостей в языке программирования PHP. Об этом сообщил ТАСС .

Первыми о приостановке работы официальных порталов сообщили Финляндия, Нидерланды и Бельгия. Позднее к ним присоединились Великобритания, Австрия, Дания, Латвия, Франция, Словакия, США, Япония, Чехия и Германия.

Правительства США и Великобритании призвали проверить системы PHP на наличие вредоносной активности.

Проблема затронула и другие ресурсы, в том числе сайты ряда СМИ, образовательные платформы университетов Австрии и Германии, а также интернет-страницы футбольных клубов.

Ранее россиян предупредили, что хакеры могут задействовать умные устройства для слежки за жизнью владельцев дома. В таких устройствах открытые интернет-порты и слабые пароли, что делает их уязвимыми.