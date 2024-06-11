Спасатели нашли обломки самолета вице-президента Малави

Спасатели нашли обломки самолета, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима. Об этом сообщило AFP .

«Поисковики Малави обнаружили обломки самолета, в котором находился <…> Чилима», — указали авторы материала.

Самолет, на котором летел Чилима, пропал 10 июня сразу после вылета. Воздушное судно исчезло с радаров, а попытки властей выйти на контакт с бортом оказались безуспешными. В СМИ появилась информация о том, что экипаж самолета мог погибнуть из-за аварийной посадки в лесу. Официально подтверждения этой информации не было.

Президент Малави Лазарус Чаквера отложил поездку на Багамы в связи с ЧП. Американское посольство в Лилонгве предложило предоставить самолет Минобороны США С-12 для поисков пропавшего борта с Чилимой. Поисковыми работами также занимается отделение Красного Креста в Малави.