За ночь силы ПВО сбили 120 беспилотников над Россией

За прошедшую ночь с 5 на 6 июля дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 120 дронов, которыми противник пытался атаковать российские регионы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В небе над Брянской областью перехватили и уничтожили 30 беспилотников, над Курской областью — 29, над Орловской — 18, над Белгородской — 17, над Тульской — 13.

Еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа сбили над Калужской областью, три — над Ленинградской, по два — над Смоленской и Новгородской областями, по одному — над территорией Тверской области и акваторией Азовского моря.

Ранее стало известно, что при атаке дронов ВСУ на Энгельс получили повреждения 25 квартир местных жителей и больше 10 припаркованных машин.