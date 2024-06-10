Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
Би-Би-Си: самолет с вице-президентом Малави пропал с радаров после вылета
Самолет, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Чилима, мог потерпеть крушение. Судно пропало с радаров, сообщила вещательная корпорация Би-Би-Си.
По данным канцелярии президента страны, на борту Сил обороны Малави находятся еще девять человек.
«Растут опасения, что вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате аварийной посадки в лесу Чикангава», — передал сайт Malawi24.
Президент Малави Лазарус Чаквера поручил провести операцию по поиску воздушного судна.
Ранее вертолет, в котором летели президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД государства Хосейн Амир Абдоллахиян и другие высокопоставленные лица, совершил жесткую посадку. Никто из находившихся на борту не выжил. В Иране объявляли пятидневный траур.