Посольство США предложило свой самолет для поисков вице-президента Малави

Посольство США предложило помощь в поисках вице-президента Малави Чилимы

Фото: Unsplash

Посольство Соединенных Штатов в Лилонгве предложило самолет американского Минобороны С-12 для поисков вице-президента Малави Саулоса Клауса Чилимы. Об этом диппредставительство сообщило в соцсети Х.

Посольство «глубоко обеспокоено» новостью о пропаже самолета с Чилимой и еще девятью людьми. Поисково-спасательные работы продолжаются.

«Мы работаем совместно с правительством Малави, чтобы предоставить всю возможную помощь, включая использование самолета C-12 Министерства обороны США», — подчеркнули в дипмиссии.

К поискам присоединилось и отделение Красного Креста в Малави.

Самолет исчез с радаров накануне, 10 июня, после вылета. Все попытки авиационных властей установить контакт с воздушным судном оказались напрасными. СМИ писали, что экипаж мог погибнуть в результате аварийной посадки в лесу. Из-за вероятного крушения самолета президент Малави Лазарус Чаквера решил отложить поездку на Багамы.

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