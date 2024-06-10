Президент Малави поручил начать поиски вертолета с Чилимой

Глава Малави Чаквера поручил начать поиски вертолета с Чилимой

Фото: Unsplash

Президент Малави Лазарус Чаквера не полетит на Багамы из-за новостей о вероятном крушении воздушного судна, в котором был вице-президент страны Саулос Клаус Чилима. Об этом сообщило РИА «Новости», со ссылкой на заявление правительства страны.

«Все попытки авиационных властей установить контакт с воздушным судном после того, как оно пропало с радаров, провалились», — сообщили в публикации.

Глава Малави приказал органам начать поисково-спасательную операцию для определения местоположения аппарата. На борту, помимо Чилимы, были еще девять человек.

Новости об исчезновении самолета появились сегодня вечером. Как отметил сайт Malawi24, специалисты опасаются, что Чилима погиб.

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