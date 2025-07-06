Воздушную тревогу объявили в девяти регионах Украины утром 6 июля
Утром воскресенья, 6 июля, в девяти украинских регионах объявили воздушную тревогу. Информацию об этом опубликовали на онлайн-картах Министерства цифровой трансформации страны.
В 07:25 по московскому времени тревога прозвучала в Николаевской области. Через десять минут сигнал также подали в Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Незадолго до этого воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. На этих территориях она продолжает действовать до сих пор.
Ранее стало известно, что российская армия нанесла массированный удар по украинским территориям. В Минобороны атаку назвали ответом на многочисленные теракты киевского режима.
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Воздушную тревогу объявили в девяти регионах Украины утром 6 июля
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