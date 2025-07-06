Стала известна причина жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье

Причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкальском крае стала неисправность двигателя. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Самолет Ан-2 Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России совершил жесткую посадку по причине неисправности двигателя», — сказал заместитель читинского транспортного прокурора Илья Гладченко.

Погибших в результате ЧП нет. Пострадали как минимум 10 человек.

Ранее стало известно, что легкомоторный самолет жестко приземлился в Читинском районе через 16 минут после взлета утром 6 июля. На борту воздушного судна находились 10 парашютистов и один член экипажа.