Невестка народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, актриса и хореограф Театра кошек Марина Куклачева победила в конкурсе красоты «Миссис Россия – 2026». Об этом сообщило РИА «Новости» .

«В этом году титул „Миссис Россия“ получает Марина Куклачева. Браво!» — объявила президент конкурса и фонда «Планета женщин» Алла Маркина со сцены.

Невестка Куклачева после объявления результатов поблагодарила за корону. В прошлом году актриса стала обладательницей титула «Миссис Москва — 2025». В этом году в столичном зале «Москонцерт» прошел объединенный финал конкурсов «Миссис Москва» и «Миссис Россия».

«Миссис Россия — 2025» Екатерина Семенова из Магнитогорска вручила Куклачевой корону. В финале конкурса этого года главной темой стала «Женщина-Галактика». Она была посвящена 65-летию первого полета человека в космос, поэтому в состав жюри вошла космонавт, Герой России Елена Серова.

Ранее предпринимательница из Видного Людмила Секрий победила в финале конкурса «Миссис Земля 2026».