Доминиканская модель Хоейрри Мола завоевала главный титул на 73-м международном конкурсе красоты «Мисс мира — 2026». Его финал которого прошел во Вьетнаме, организаторы освещали мероприятие в своих социальных сетях.

Яркая представительница Карибского бассейна обошла десятки соперниц со всех континентов и забрала главный трофей. Корону с драгоценностями на голову Молы водрузила прошлогодняя победительница из Таиланда Сучата Чуангсри.

Второе место и статус первой вице-мисс достались представительнице Испании Элизабет Рейнес, третье место заняла девушка из Малайзии Таанусия Четти.

Новая королева красоты приняла поздравления от соперниц прямо на сцене. Она поднялась на украшенный живыми цветами трон. На опубликованных организаторами кадрах видно, как растроганная доминиканка приветствует зрительный зал с улыбкой и слезами на глазах.

Прошедший сезон запомнился не только победой Доминиканы, но и резонансными нарядами. В полуфинале внимание публики привлекла модель из Уганды Элль Мухоза.

Девушка вышла на подиум в платье, символизирующем семь анатомических слоев, которые хирурги рассекают при кесаревом сечении. Дизайнер Киша Абдалла пояснила, что наряд был задуман как дань уважения материнству и процессу появления человека на свет.

Международный конкурс «Мисс мира» проводится с 1951 года и входит в «большую четверку» самых престижных смотров красоты. Помимо внешних данных, жюри оценивает благотворительные проекты участниц в рамках программы «Красота с целью».

Ранее жительница Ленинского городского округа стала «Миссис Земля — 2026».