Многодетная мать из Видного стала «Миссис Земля 2026»

Итоги конкурса подвели 25 июля в Малайзии. После объявления результатов россиянка первым делом поблагодарила своих родных. По ее словам, именно поддержка семьи помогла ей добиться успеха. Полученный титул Секрий посвятила женщинам, которые подарили миру новые жизни. Она также пожелала всем без исключения любить и верить в себя, а также не забывать о собственных мечтах.

«Миссис Земля — 2026. Снежная королева с горячим сердцем. Моя сила — в поддержке каждой из вас. Сегодня моя победа — это старт для ваших побед!» — написала женщина на странице в Instagram*.

После возвращения с конкурса победительница планирует развивать инициативу для женщин, испытывающих давление из-за совмещения материнства с карьерой и личной жизнью. Проект должен помочь матерям находить баланс между семейными обязанностями и собственными интересами.

Ранее врач-косметолог и член жюри конкурса «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» Жанна Мударова заявила, что участницы из России не сталкиваются с предвзятым отношением на международных конкурсах красоты.

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