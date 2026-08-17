Современные стандарты красоты становятся более естественными, заявила победительница конкурса «Миссис Россия — 2026» Марина Куклачева. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Знаете, мы сейчас возвращаемся к естественности. У нас же было время, когда женщины очень вкладывали в себя и потеряли свое истинное лицо», — отметила Куклачева.

По ее словам, для женщины важны также сила, мудрость, сдержанность. Спокойные и радостные семьи делают мир краше, чище, наполняют любовью.

В «Москонцерте» 16 августа прошел объединенный финал конкурсов «Миссис Москва» и «Миссис Россия» среди замужних женщин, имеющих детей. Одна из основных задач мероприятия — повышение престижа материнства.

Марина Куклачева — актриса и хореограф Театра кошек. Женщине 45 лет, она замужем за сыном народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Дмитрием, пара воспитывает сына Никиту.