Актриса Маргарита Дьяченкова рассказала о роли в сериале «Красота»

Актриса Маргарита Дьяченкова сыграла Катю в сериале «Красота», премьера которого состоится в КИОН 30 октября. Об этом она рассказала в беседе с KP.RU .

По словам Дьяченковой, ее героиня — тихая, скромная, домашняя девушка, для которой участие в конкурсе красоты становится началом больших перемен. Актриса отметила, что Катя боится перечить родителям и привыкла ставить чужое мнение выше собственного.

«Мне кажется, именно Катя проходит одну из самых масштабных трансформаций среди всех героинь», — сказала Дьяченкова.

Она также порассуждала о женской красоте, назвав ее «манящей загадкой», которая складывается не только из внешности, но и из внутреннего наполнения, гармонии и уверенности в себе.

Дьяченкова окончила школу с золотой медалью и поступила на бюджет в МГИМО. В соцсетях у нее более 18 млн подписчиков в ТикТоке. Ранее она снималась в картинах «Вне зоны доступа» 6+, «Жена олигарха» 18+, «Граница миров» 16+ и военной драме «Истребители» 16+.