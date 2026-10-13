Диспетчер 911 приняла за розыгрыш вызов к смертнице Кристе Пайк

В США диспетчер 911 приняла вызов скорой помощи после неудачной казни Кристы Пайк за розыгрыш. Об этом сообщила газета New York Post .

Пайк приговорили к смертной казни за убийство однокурсницы в 1995 году. В день казни, 30 сентября, ей ввели две дозы пентобарбитала, но она выжила.

Первый звонок в службу спасения поступил около 20:40, примерно через час после первой инъекции. Звонивший попросил скорую для 50-летней женщины, которой дали 10 граммов смертельного препарата, но «человек еще не умер».

Оператор попросил назвать проверочный код, который подтвердил бы, что вызов идет от тюремных властей. Код назвать не смогли, поэтому диспетчер сама позвонила в центральное управление тюремного департамента Теннесси, где ей ответили, что вызов ложный и медики в тюрьме не нужны.

Когда диспетчер сообщила об этом бригаде скорой, та уже была у ворот тюрьмы. Один из врачей сообщил диспетчеру, что кто-то у ворот настаивает на правильности вызова и требует, чтобы медики заехали внутрь.

Официально вызов подтвердили только в 21:11 — спустя полчаса после первого звонка. В итоге Пайк без сознания увезли в больницу, но через шесть дней она очнулась, а 10 октября женщину выписали и вернули в тюрьму, где она продолжает лечение.