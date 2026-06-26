Бабушка отравила собственную дочь и четырех внуков в Нью-Йорке

Жительницу штата Нью-Йорк, 64-летнюю Эми Стедман, подозревают в убийстве собственной дочери и четырех внуков. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на правоохранителей.

По данным полиции города Меканиквилл, тела жертв обнаружили во вторник в квартире после того, как соседи несколько дней не видели семью. Жертвами стали 44-летняя дочь Стедман Сара Майерс и четверо ее детей в возрасте от 10 до 13 лет.

«Собранные в ходе расследования улики, среди которых рукописная записка и другие косвенные доказательства, убедительно свидетельствуют о причастности Эми Стедман к смерти ее родственников», — заявил журналистам глава городской полиции Уильям Рэббит.

По его словам, речь идет о преднамеренном отравлении — в квартире нашли многочисленные рецептурные и безрецептурные лекарства. Сейчас полиция проводит необходимые токсикологические анализы.

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