Польша получит первую партию многоцелевых истребителей F-35 в конце мая

Поставка многоцелевых американских истребителей США F-35 в Польшу начнется в конце мая. Как сообщил портал Defence24 , с таким заявлением выступил заместитель командующего Военно-воздушным флотом страны, генерал Иренеуш Новак.

Он пояснил, что длительная задержка связана с подготовкой специализированной инфраструктуры на военном аэродроме Ласк-Бучек, работу над которым закончили только недавно.

«Что касается официальной церемонии, то мы сейчас устанавливаем дату в сотрудничестве с Министерством обороны. Самолеты прибудут в конце мая, но общественности их представят только в июне», — заявил Новак.

Генерал подчеркнул, что перед официальной церемонией включения самолетов в состав Военно-воздушных сил их необходимо проверить, чтобы избежать риска дефекта или технических проблем.

«После этого мы продемонстрируем все качества F-35 в показательных полетах вместе со стоящими на вооружениями истребителями F-16. Признаюсь, я сам собираюсь принять в этом участие и это станет кульминацией моей авиационной карьеры», — добавил Новак.

В середине февраля исполняющий обязанности госсекретаря Нидерландов по обороне Гийс Тейнман заявил сравнил истребители F-35 c iPhone, который можно взломать, чтобы установить собственное программное обеспечение. Он пояснил, что сейчас стоящие на вооружение самолеты работают на американской системе. Но в случае сокращения военной поддержки со стороны США они останутся боеспособными.