В Турции разбился самолет F-16, пилот погиб

В турецком городе Балыкесир потерпел крушение истребитель F-16, жертвой авиакатастрофы стал летчик. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в соцсети Х.

«В результате немедленно начатых поисково-спасательных работ было установлено, что наш самолет потерпел катастрофу, обнаружены его обломки», — заявили в ведомстве.

Специалисты устанавливают причины случившегося. Началось расследование.

Ранее похожая ситуация произошла прошлым летом. Истребитель F-16 ВВС Польши разбился, когда репетировал маневр перед авиашоу в городе Радом. В итоге пилот погиб. Пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка заявил, что к месту крушения отправился министр обороны.

Также польские журналисты выяснили, что F-16 врезался во взлетно-посадочную полосу. Из-за ЧП отменили запланированное на выходные авиашоу.