Самолет F-16 ВВС США разбился Мичигане

Истребитель F-16 ВВС США разбился на севере штата Мичиган. Об этом сообщило местное отделение телеканала NBC .

Авиакатастрофа произошла в 14:00 по местному времени (21:00 по московскому). Пилот самолета катапультировался, его госпитализировали, он находится в стабильном состоянии, сообщил телеканал.

«Очевидцы утверждают, что пилот успешно катапультировался и находится „в сознании и в боевой готовности“. Слава Богу», — написал в соцсети Х американский журналист Ник Сортор.

Причина крушения неизвестна. На месте работают спасательные службы.

«Экстренные службы направляются к месту падения самолета в районе пересечения дорог Каунти-роуд 633 и Блэр-Таунхолл-роуд. Пожалуйста, избегайте этого района. Движение транспорта полностью перекрыто», — написала окружная единая диспетчерская служба в социальной сети.

В середине августа в Турции разбился истребитель F-16, пилот успел катапультироваться до падения самолета. В феврале во время крушения истребителя в турецком городе Балыкесир пилот не выжил. Власти инициировали расследование авиакатастрофы.