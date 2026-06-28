Американские эксперты назвали устаревшие F-16 плохой заменой МиГ-29

Американские истребители F-16 не смогли заменить Украине МиГ-29, считают эксперты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на журнал Military Watch Magazine.

MWM написал 27 июня, комментируя удар России по аэродрому в Николаевской области, что Соединенные Штаты поставили Киеву устаревшими образцы F-16 времен холодной войны. У этих самолетов нет никаких преимуществ над МиГ-29, зато их можно получать их в большем количестве.

По мнению экспертов издания, угрозу для российской авиации могли бы представлять современные истребители F-16 Block 70/72, оснащенные передовыми ракетами AIM-120D или AIM-260, но их у Украины нет.

Ранее российские войска уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Для удара они применили два беспилотника «Герань-4 Сикер».