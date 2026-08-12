Истребитель F-16 разбился во время тренировочного полета в Турции

Минобороны Турции сообщило о крушении F-16 и катапультировании пилота

Входящий в Военно-воздушные силы Турции самолет F-16 потерпел крушение в районе города Ялова на северо-западе страны. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу турецкого Министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что пилот успел катапультироваться до падения истребителя.

«Причину крушения установят в результате детального расследования», — подчеркнули в пресс-службе.

По данным агентства APA, крушение истребителя произошло после вылета с 18-й авиационной базы Военно-воздушных сил Турции, где дислоцирована большая часть реактивных истребителей.

Губернатор Яловы Ахмет Хамди Уста подтвердил, что пилот спасся благодаря своевременному катапультированию. Он подчеркнул, что направил на место экстренные службы.

Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам с последствиями крушения, истребитель взорвался после падения.

Это не первая авиакатастрофа с истребителем F-16 в Турции. Такой же военный самолет в начале февраля разбился в городе Балыкесир. Управлявший истребителем летчик погиб. Минобороны заявляло о проведении расследования для установления причин крушения.