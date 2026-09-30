WSJ: ВСУ к концу года останутся без исправных истребителей F-16

Украинская армия к концу года может остаться без исправных истребителей F-16. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

По информации газеты, более половины переданных ВСУ истребителей простаивают из-за проблем с обслуживанием. Авторы материала утверждают, что если Киев не изменит темпы эксплуатации, то большая часть расходников для техобслуживания закончится к концу года.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула в беседе с изданием заявил, что подобная ситуация станет для Украины началом «кризиса противовоздушной обороны».

В феврале стало известно, что некоторые истребители F-16 на Украине пилотируют американские и голландские летчики. Западные летчики имеют большой опыт и являются ветеранами боевых действий. Российские военкоры уверены, что их миссия не ограничивается задачами противовоздушной обороны