Жителей округа в Мичигане эвакуировали из-за рухнувшего истребителя F-16

Многофункциональный американский истребитель F-16 потерпел крушение в штате Мичиган. В радиусе мили от места ЧП в округе Гранд-Траверс эвакуировали местных жителей, сообщил телеканал CNN .

Пилот катапультировался. Его госпитализировали в местную больницу, врачи оценили состояние летчика как стабильное. На борту истребителя находился только один человек, других пострадавших нет.

По информации телеканала, F-16 выполнял тренировочный полет в рамках учений национальной гвардии США в городе Алпина. Крушение произошло в 14:00 по местному времени (21:00 по московскому). Окружная единая диспетчерская служба предупредила, что из-за рухнувшего F-16 для транспорта перекрыли район пересечения дорог Каунти-роуд 633 и Блэр-Таунхолл-роуд.

По словам очевидцев, пилот после крушения находился «в сознании и в боевой готовности». Причину ЧП пока не выяснили, около упавшего самолета работают экстренные службы.