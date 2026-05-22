Российский истребитель Су-35 сбил американский самолет F-16, что стало поворотным моментом в украинском конфликте, показав, кто сможет доминировать, перехватив инициативу в будущих воздушных боях. Об этом сообщило китайское издание Sohu .

«Сбитие F-16 истребителем Су-35 — это поворотное событие в российско-украинском конфликте, а также новая веха в истории современных воздушных боев. Это наглядная демонстрация эффективности российских авиационных ракет большой дальности», — говорилось в материале.

Инициатива в воздушных боях останется за теми, у кого превосходство в радиолокационных и ракетных технологиях. ВКС России имеют численное и качественное превосходство в сравнении с украинскими.

Украина не просто потеряла истребитель F-16, но получила тяжелый удар по своим слабым ВВС. На вооружении ВСУ находятся около 30 F-16, но украинским летчикам тяжело их освоить. Кроме того, имеются проблемы из-за дефицита запчастей.

