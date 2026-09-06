Эмиссары Трампа привезли в Москву именную монету с надписью «Мир через силу»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер привезли на переговоры в Москву памятную именную монету с надписью «Мир через силу». Фотографию презента опубликовали в телеграм-канале «Юнашев Live» .

На монете выгравировано имя Стива Уиткоффа и изображение Северной и Южной Америк. Кому предназначался подарок, в сообщении не указали.

«„Мир через силу“ — гласит одна из сторон памятной монетки. Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен Холодной войны.

Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», — отметил автор сообщения.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмиссаров Трампа Уиткоффа и Кушнера проходили в субботу в Кремле. С российской стороны во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.